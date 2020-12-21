Першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге намагаються оскаржити в суді

Сьогодні відбудеться суд за позовом політичної партії "Команда Михайлішина"

Сьогодні відбудеться суд за позовом політичної партії "Команда Михайлішина"

Фото з відкритих джерел

Політична партія "Команда Михайлішина" подала до суду позовну заяву, в якій просить скасувати реєстрацію новообраних депутатів Чернівецької міськради на визнати незаконним проведення першого пленарного засідання Чернівецької міськради восьмого скликання. Раніше про це ж позивалася партія «Рідне місто», але на суді попросила залишити позов без розгляду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформагенцію АСС.

Сьогодні, 21 грудня у Чернівецькому окружному адміністративному суді відбудеться засідання із розгляду справи за позовом Віталія Михайлішина проти міської ТВК. Це підтвердив заступник керівника апарату суду Андрій Скрипничук.

Дійсно, до суду 19 грудня надійшов позов від депутата Віталія Михайлішина проти Чернівецької міської ТВК щодо визнання незаконності протоколу про скликання першої сесії міськради. Головуючий у цій справі призначений суддя Олег Анісімов. Судове засідання призначене на сьогодні, 21 грудня на 14:30, - сказав представник суду.

Міський голова Чернівців Роман Клічук назвав ці позови "дивними іграми".

Події цього недільного дня були дуже емоційними. Але я звик до чітких критеріїв оцінки роботи. Отже, на що витратили... Posted by Роман Клічук on Sunday, December 20, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 грудня проведення першої сесії міськради Чернівців оскаржували у суді. Зрештою, позивач у суді попросив залишити позов без розгляду.