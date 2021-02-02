Мер Миколаєва Сєнкевич перекладав російськомовні виступи депутатів на сесії міськради (ВІДЕО)
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на засіданні міської ради перекладав виступ депутаів від "Опозиційної платформи – За життя" Владислава Чайки та Олександра Медведєва, які відмовилися виступати українською мовою.
Про це передає RegioNews з посиланням на "НикВести".
Депутат від ОПЗЖ Чайка почав свій виступ російською мовою, але в залі піднялася хвиля обурення активістів. Тоді Сєнкевич нагадав йому, що депутати повинні виступати українською мовою.
Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською... Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - відповів Чайка.
Проте Сєнкевич почав перекладати виступ Чайки з російської на українську мову.
А потім Сєнкевич почав перекладати й виступ Олександра Медведєва. У сою чергу Медведєв запропонував оплатити послуги перекладача-мера "за рахунок тих премій, які він собі виписує".
Нагадаємо, раніше мер Одеси Труханов запропонував чиновникам піти вчитися на курси української мови.