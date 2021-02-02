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02 лютого 2021, 14:51 1021

Мер Миколаєва Сєнкевич перекладав російськомовні виступи депутатів на сесії міськради (ВІДЕО)

02 лютого 2021, 14:51 1021
Читайте также на русском языке
Глава міста нагадав депутатам про те, що вони повинні виступати українською мовою
Глава міста нагадав депутатам про те, що вони повинні виступати українською мовою
Фото: svidok.info
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на русском языке

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на засіданні міської ради перекладав виступ депутаів від "Опозиційної платформи – За життя" Владислава Чайки та Олександра Медведєва, які відмовилися виступати українською мовою.

Про це передає RegioNews з посиланням на "НикВести".

Депутат від ОПЗЖ Чайка почав свій виступ російською мовою, але в залі піднялася хвиля обурення активістів. Тоді Сєнкевич нагадав йому, що депутати повинні виступати українською мовою.

Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською... Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - відповів Чайка.

Проте Сєнкевич почав перекладати виступ Чайки з російської на українську мову.

А потім Сєнкевич почав перекладати й виступ Олександра Медведєва. У сою чергу Медведєв запропонував оплатити послуги перекладача-мера "за рахунок тих премій, які він собі виписує".

Нагадаємо, раніше мер Одеси Труханов запропонував чиновникам піти вчитися на курси української мови.

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