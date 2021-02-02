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02 лютого 2021, 13:41 866

У Черкасах міська влада підняла вартість проїзду в маршрутках

02 лютого 2021, 13:41 866
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Також здорожчає вартість проїзду у міських тролейбусах
Також здорожчає вартість проїзду у міських тролейбусах
Фото: Суспільне
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У Черкасах виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення підвищити вартість проїзду в маршрутках до семи гривень.

Про це повідомляє телеканал ВІККА, передає RegioNews.

За це рішення проголосували п'ятеро членів виконавчого комітету, двоє утрималися. Підвищенню вартості проїзду передувала регуляторна процедура зміни тарифу, яка тривала упродовж місяця.

Рішення було прийняте враховуючи зростання заробітньої плати, вартості пального, тощо”, – сказала голова департаменту економіки міської ради Ірина Удод.

Рішення про зростання вартості проїзду вступає в силу через 10 днів після його оприлюднення. Мешканці Черкас будуть платити 7 гривень за проїзд у маршрутках із 12 лютого.

Також відомо, що зараз триває процедура підвищення ціни на проїзд у міських тролейбусах. Орієнтовно, проїзд буде коштувати 5 грн.

Нагадаємо, раніше було названо регіони, де найбільше здорожчав проїзд у громадському транспорті.

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