У Чернівцях прийняли бюджет міста на 2021 рік

Він на 180 млн менший, ніж цьогорічний

Він на 180 млн менший, ніж цьогорічний

Фото з Facebook-сторінки Романа Клічука

Депутати Чернівецької міської ради проголосували за бюджет на 2021 рік. Він складає майже 2,5 мільярди гривень. Це на понад 180 мільйонів менше, ніж цьогоріч.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Бюджет скоротили, адже у наступному році очікують недоотримання податків та зменшення субвенцій. Бюджет розвитку складатиме понад 250 мільйонів гривень.

Найбільше видатків передбачили на освіту — понад мільярд гривень. Також збільшать видатки на культуру, освітлення Чернівців та заходи з енергозбереження. На понад 5 мільйонів гривень збільшать фінансування спортивної галузі.

На медицину спрямують понад 50 мільйонів гривень.

Наступного року зменшать фінансування ремонту та утримання доріг — на це заклали 85 мільйонів гривень.

Міський голова Роман Клічук прокоментував прийнятий бюджет на своїй сторінці у Facebook.

Ми не плануємо довго святкувати: практично з початку січня будемо досконально вивчати фінансово-економічні показники роботи розпорядників коштів, особливо комунальних підприємств. За перший квартал ми допрацюємо бюджет і остаточно сформуємо його таким чином, щоб він допоміг нам досягнути результатів за перший рік, - пише Роман Клічук.

Сьогодні в сесійній залі був важливий день. Так, ми прийняли бюджет міста на 2021 рік. Його справді потрібно було... Posted by Роман Клічук on Tuesday, December 29, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях втретє не змогли зареєструвати частину депутатів міськради.