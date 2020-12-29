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29 грудня 2020, 17:58 37

У Чернівцях прийняли бюджет міста на 2021 рік

29 грудня 2020, 17:58 37
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Він на 180 млн менший, ніж цьогорічний
Він на 180 млн менший, ніж цьогорічний
Фото з Facebook-сторінки Романа Клічука
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Депутати Чернівецької міської ради проголосували за бюджет на 2021 рік. Він складає майже 2,5 мільярди гривень. Це на понад 180 мільйонів менше, ніж цьогоріч.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Бюджет скоротили, адже у наступному році очікують недоотримання податків та зменшення субвенцій. Бюджет розвитку складатиме понад 250 мільйонів гривень.

Найбільше видатків передбачили на освіту — понад мільярд гривень. Також збільшать видатки на культуру, освітлення Чернівців та заходи з енергозбереження. На понад 5 мільйонів гривень збільшать фінансування спортивної галузі.

На медицину спрямують понад 50 мільйонів гривень.

Наступного року зменшать фінансування ремонту та утримання доріг — на це заклали 85 мільйонів гривень.

Міський голова Роман Клічук прокоментував прийнятий бюджет на своїй сторінці у Facebook.

Ми не плануємо довго святкувати: практично з початку січня будемо досконально вивчати фінансово-економічні показники роботи розпорядників коштів, особливо комунальних підприємств. За перший квартал ми допрацюємо бюджет і остаточно сформуємо його таким чином, щоб він допоміг нам досягнути результатів за перший рік, - пише Роман Клічук.

Сьогодні в сесійній залі був важливий день. Так, ми прийняли бюджет міста на 2021 рік. Його справді потрібно було...

Posted by Роман Клічук on Tuesday, December 29, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях втретє не змогли зареєструвати частину депутатів міськради.

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