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02 февраля 2021, 16:17 95

В Черновцах продолжают требовать признать незаконной первую сессию горсовета: подали апелляцию на решение суда

02 февраля 2021, 16:17 95
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Судебное решение оспаривает "Команда Михайлишина"
Судебное решение оспаривает "Команда Михайлишина"
Фото из открытых источников
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В Черновцах политическая партия "Команда Михайлишина" подала апелляцию на судебное решение Черновицкого окружного административного суда относительно признания незаконности проведения первой сессии горсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой molbuk.ua.

По словам председателя партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина, его партия обжалует судебное решение окружного админсуда, который отказался удовлетворить предыдущий иск партии о признании незаконным проведение первой сессии Черновицкого городского совета.

Сам Михайлишин и кандидаты, которые прошли в горсовет от его команды, а также кандидаты от партии "Ридне мисто", до сих пор незарегистрированы как депутаты в ТИК.

Как сообщалось ранее, 26 января в Черновцах суд отказал истцу, который требовал отменить первую сессию горсовета 8-го созыва.

Напомним, еще от 21 декабря первую сессию Черновицкого горсовета уже во второй раз попытались обжаловать в суде.

Тем временем Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердила состав исполкома.

А под занавес года, 29 декабря в Черновцах приняли бюджет города на 2021 год.

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