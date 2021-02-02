"Луцький терорист” Кривош не визнає вину і вимагає допитати Зеленського

Суд продовжив Максиму Кривошу термін тримання під вартою ще на 60 діб

Суд продовжив Максиму Кривошу термін тримання під вартою ще на 60 діб

Фото: Суспільне

2 лютого у Луцькому міськрайонному суді відбулося перше судове засідання у справі про захоплення автобуса із 13-ма заручниками в центрі міста, яке сталося 21 липня 2020 року.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

2 лютого закінчується термін досудового розслідування по справі захоплення заручників. Слідчий СБУ Іван Ляшук просив суд продовжити строк тримання підозрюваного у СІЗО.

Під час засідання Максим Кривош, якого підозрюють у вчиненні теракту, захопленні заручників, незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя правоохоронців, не визнав свою провину.

Він просив долучити до справи допит як свідка президента України Володимира Зеленського та генерала Національної поліції Євгена Коваля, який вів перемовини із Кривошем під час захоплення автобуса.

Про результати розгляду цього клопотання поки що невідомо. Перше судове засідання у справі "Луцького терориста” тривало майже півтори години. Суд продовжив термін тримання під вартою Максима Кривоша ще на 60 діб.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб.