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02 лютого 2021, 12:49 202

Понад 10 тисяч чиновників не покарають через неподання декларацій - НАЗК

02 лютого 2021, 12:49 202
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Серед них депутат VI скликання Ради Костянтин Жеваго і депутат Київської міськради VI скликання Ігор Кононенко
Серед них депутат VI скликання Ради Костянтин Жеваго і депутат Київської міськради VI скликання Ігор Кононенко
Фото: з відкритих джерел
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що не покарають понад 10 тисяч посадовців, які умисно не подали декларації, оскільки Конституційний суд скасував відповідну статтю Кримінального кодексу у жовтні 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Понад 10 тисяч посадовців, які умисно не подали декларації, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки своїм рішенням від 27.10.2020 року Конституційний суд України скасував відповідну статтю Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Також серед посадовців, яких не зможуть притягнути до відповідальності, Андрій Лозовий, Андрій Шинькович та Іван Вінник.

У заяві говориться, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, не має зворотної дії в часі. Якщо норма закону не діяла на момент вчинення злочину, особа не може бути притягнена до відповідальності.

Нагадаємо, раніше у НАЗК заявили, що декларування знову можуть визнати неконституційним.

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