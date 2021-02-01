Український правопис 2019 року залишається чинним, - Малюська

Його не скасують щонайменше до закінчення ЗНО

Його не скасують щонайменше до закінчення ЗНО

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Рішення ОАСК, яким скасована постанова КМУ «Питання українського правопису» не набрало законної сили і не набере найближчим часом, оскільки буде оскаржуватися.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Малюська повідомив, що рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яким визнана протиправною та скасована постанова Кабінету Міністрів України "Питання українського правопису" від 22/05/2019 №437, не набрало законної сили і не набере найближчим часом, оскільки на нього буде подана апеляційна скарга.

До закінчення розгляду нашої апеляції постанова Кабміну залишатиметься чинною. Тобто український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним, - написав міністр.

Денис Малюська додав, що це також означає що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО.

Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо яких-небудь сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО. Тому як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться, - додав він.

Він також оприлюднив свої міркування щодо мотивів суду, у яких висловлює припущення, що скоріш за все постанова КМУ була скасована з міркувань порушення тодішнім Кабміном у травні 2019 року процедури під час її прийняття. У тому числі у зв’язку з тим, що закон, який надавав право КМУ приймати таку постанову, було визнано неконституційним.

Це означає, що навіть якщо апеляційна інстанція підтримає позицію ОАСК, шанси на повернення українського правопису залишатимуться – його можна буде перезатвердити рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо цей орган вважатиме це доцільним, - стверджує Денис Малюська.

Як повідомлялося, 28 січня суд за позовом мешканця Херсона скасував новий правопис. Позивач вважає, що Кабмін не має компетенції змінювати правопис.

Того ж дня було повідомлено, що Кабмін буде оскаржувати рішення ОАСК про скасування нового правопису.