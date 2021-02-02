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02 февраля 2021, 13:23 302

"Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить Зеленского

02 февраля 2021, 13:23 302
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Суд продлил Максиму Кривошу срок содержания под стражей еще на 60 суток
Суд продлил Максиму Кривошу срок содержания под стражей еще на 60 суток
Фото: Суспільне
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2 февраля в Луцком горрайонном суде прошло первое судебное заседание по делу о захвате автобуса с 13-ю заложниками в центре города, которое произошло 21 июля 2020 года.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

2 февраля истекает срок досудебного расследования по делу захвата заложников. Следователь СБУ Иван Ляшук просил суд продлить срок содержания подозреваемого в СИЗО.

Во время заседания Максим Кривош, которого подозревают в совершении теракта, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь правоохранителей, не признал свою вину.

Он просил приобщить к делу допрос в качестве свидетеля президента Украины Владимира Зеленского и генерала Национальной полиции Евгения Коваля, который вел переговоры с Кривошем во время захвата автобуса.

О результатах рассмотрения этого ходатайства пока неизвестно. Первое судебное заседание по делу "Луцкого террориста" длилось почти полтора часа. Суд продлил срок содержания под стражей Максима Кривоша еще на 60 суток.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В конце концов "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников. Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток.

суд арест заседание Луцк террорист Максим Кривош

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