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01 лютого 2021, 18:35 73

Указ Зеленського про відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному Суді

01 лютого 2021, 18:35 73
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Президент відсторонив його від посади 29 грудня 2020 року на два місяці
Фото: із відкритих джерел
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У Верховний Суд надійшов позов, в якому позивач оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, передає RegioNews.

Сьогодні, 1 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду надійшов позов, в якому позивач оскаржує Указ президента України від 29 грудня 2020 № 607/2020" Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України "з моменту його ухвалення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що реєстраційний номер справи - № 9901/20/21, і за станом розгляду цієї справи можна буде стежити в розділі "Стан розгляду справ" на офіційному сайті Верховного Суду.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

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