Указ Зеленского об отстранении Тупицкого оспаривают в Верховном суде

Президент отстранил его от должности 29 декабря 2020 года на два месяца

Президент отстранил его от должности 29 декабря 2020 года на два месяца

Фото: из открытых источников

В Верховный Суд поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает RegioNews.

Сегодня, 1 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" с момента его принятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что регистрационный номер дела - №9901/20/21, и за рассмотрением этого дела можно будет следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном сайте Верховного Суда.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.