НАЗК склало протоколи на трьох суддів Конституційного суду через конфлікт інтересів

Протоколи стосуються рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування

Протоколи стосуються рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на голову НАЗК Олександра Новікова, передає RegioNews.

Відомо, що протоколи виписали на трьох суддів КСУ: Ігоря Сліденка, Володимира Мойсака та Ірину Завгородню.

Їх підозрюють у конфлікті інтересів під час ухвалення рішення про скасування кримінальної статті за недостовірне декларування.

Також Новіков повідомив, що стосовно судді КСУ Ірини Завгородньої винесли ще один протокол, який стосується незадекларованого авто її чоловіка.

За процедурою тепер голова НАЗК має направити протоколи до КС на ознайомлення, судді матимуть тиждень, щоб підготувати власну позицію, і тоді документи можна буде передавати до суду”, - йдеться в повідомленні.

Термін притягнення до відповідальності судді Ірини Завгородньої за недекларування закінчиться вже в середині лютого.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.