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01 лютого 2021, 16:43 102

На Київщині судитимуть нацгвардійця через держзраду

01 лютого 2021, 16:43 102
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Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна
Рixabay
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Головне слідче управління СБУ завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Національної гвардії, який підозрюється у державній зраді.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, пише RegioNews.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець Нацгвардії був завербований співробітниками спецслужб Російської Федерації. На виконання завдань кураторів фігурант передавав інформацію про дислокацію підрозділу Нацгвардії, наявний особовий і рухомий склад. Він також надавав відомості щодо участі іноземних інструкторів у навчанні, де він проходив службу, їхні особисті дані, за що отримував матеріальну винагороду.

Встановлено, що вказані дії завдають шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Військовослужбовцю за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабаря.

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