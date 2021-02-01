На Київщині судитимуть нацгвардійця через держзраду

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна

Рixabay

Головне слідче управління СБУ завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Національної гвардії, який підозрюється у державній зраді.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, пише RegioNews. У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець Нацгвардії був завербований співробітниками спецслужб Російської Федерації. На виконання завдань кураторів фігурант передавав інформацію про дислокацію підрозділу Нацгвардії, наявний особовий і рухомий склад. Він також надавав відомості щодо участі іноземних інструкторів у навчанні, де він проходив службу, їхні особисті дані, за що отримував матеріальну винагороду. Встановлено, що вказані дії завдають шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Військовослужбовцю за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабаря.

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