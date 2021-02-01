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01 лютого 2021, 13:09 133

Вторгнення Росії не було б, якби в України була ядерна зброя - Зеленський

01 лютого 2021, 13:09 133
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У XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, вважає президент
У XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, вважає президент
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський вважає відмову від ядерної зброї однією з найбільших помилок, однак повернення статусу Україні ядерної держави також є неправильним.

Як передає RegioNews, про це Зеленський повідомив в інтерв'ю програмі Axios на телеканалі HBO.

Загалом я вважаю, що це зрада стосовно України. Я вважаю, що це велика помилка. Адже будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, "помножені на нуль", - зазначив президент.

На думку Зеленського, у XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. "Хто сильніший, у кого більше зброї - той, скажімо так, пише Конституцію твоєї країни", - додає президент.

Я розумію, що ядерна зброя - це дуже погано. Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все", - зазначив Зеленський.

Попри це, спробувати повернути Україні ядерний статус на сьогодні неправильно.

За його словами, "з усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були та є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, - все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом, повинні залишатися людьми".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що членство в НАТО дозволить завершити конфлікт на Донбасі. За його словами, санкціями життя загиблих людей через війну не повернути.

Донбас РФ війна Володимир Зеленський Крим зброя конфлікт президент

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