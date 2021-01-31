1 лютого стартує реєстрація на ЗНО за новими правилами: що варто знати

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною

Фото: flickr

1 лютого в Україні розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яка триватиме до 5 березня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти, передає RegioNews.

У МОН розповіли, що до 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, у яких буде вказано час та місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія”, - йдеться в повідомленні.

Додатковий період реєстрації на ЗНО буде тривати з 6 по 18 травня. Для окремих категорій додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня по 16 липня.

Згідно з наказом Міністерства освіти, цього року кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з 5 навчальних предметів (раніше було не більше чотирьох).

При цьому буде окреме тестування з української мови та з української мови та літератури. Також буде два рівня тестування з математики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ЗНО може стати платним.

Міносвіти повернуло 70% коштів, які абітурієнти заплатили за пробне ЗНО-2020.