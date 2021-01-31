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31 січня 2021, 15:30 62

Комітети Ради зберуться на засідання для розгляду скандалів в СБУ

31 січня 2021, 15:30 62
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На засіданні планують заслухати очільника відомства Івана Баканова
На засіданні планують заслухати очільника відомства Івана Баканова
Фото: із відкритих джерел
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У понеділок, 1 лютого відбудеться спільне закрите засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань правоохоронної діяльності з приводу останніх скандалів у Службі безпеки України.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Депутати планують обговорити резонансні події, пов’язані із співробітниками СБУ.

Вони також заслухають інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова щодо цих подій, та перспектив розвитку СБУ. Засідання комітетів парламенту має розпочатись о 15:00.

Нагадаємо, 27 січня Служба безпеки України оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

СБУ Верховна Рада засідання скандал комітет

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