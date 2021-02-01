11:04  01 февраля
В Минздраве назвали регионы, где наихудшая эпидситуация с коронавирусом
11:39  01 февраля
В Киеве бывшие правоохранители продавали оружие и боеприпасы - СБУ
08:11  01 февраля
В ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2021, 14:06 358

Кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Рады - Разумков

01 февраля 2021, 14:06 358
Читайте також українською мовою
Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились
Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает возможности повторного внесения на рассмотрение депутатов кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Как сообщает Укринформ, об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде, передает RegioNews.

По его словам, согласно действующему законодательству, коалиция предлагает главе правительства кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение сессионного зала.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, Разумков ответил, что на сегодня это не запрещено Конституцией и законом.

Он отметил, что теоретически кандидатуру Витренко могут вынести в сессионный зал уже на этой неделе.

Я думаю, что это лучше спросить у фракции, но процедурно, теоретически - да", - сказал Разумков.

Напомним, 28 января Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Одновременно Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.

Юрий Витренко Верховная Рада голосование Дмитрий Разумков Министерство энергетика

В Раде презентуют законопроект о местных референдумах - Стефанчук
01 февраля 2021, 12:43
1 февраля стартует регистрация на ВНО по новым правилам: что следует знать
31 января 2021, 17:36
Комитеты Рады соберутся на заседание для рассмотрения скандалов в СБУ
31 января 2021, 15:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram