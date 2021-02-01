Кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Рады - Разумков

Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились

Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились

Фото: из открытых источников

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает возможности повторного внесения на рассмотрение депутатов кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Как сообщает Укринформ, об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде, передает RegioNews.

По его словам, согласно действующему законодательству, коалиция предлагает главе правительства кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение сессионного зала.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, Разумков ответил, что на сегодня это не запрещено Конституцией и законом.

Он отметил, что теоретически кандидатуру Витренко могут вынести в сессионный зал уже на этой неделе.

Я думаю, что это лучше спросить у фракции, но процедурно, теоретически - да", - сказал Разумков.

Напомним, 28 января Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Одновременно Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.