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01 лютого 2021, 12:43 14

У Раді презентують законопроект про місцеві референдуми - Стефанчук

01 лютого 2021, 12:43 14
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Влада анонсувала нову законодавчу ініціативу щодо проведення референдумів
Влада анонсувала нову законодавчу ініціативу щодо проведення референдумів
Фото: rada.gov.ua
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Найближчим часом на засіданні робочої групи Верховної Ради має відбутися презентація проєкту закону про місцевий референдум.

Про це на засіданні Погоджувальної ради 1 лютого заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

За його словами, ухвалення Верховною Радою 29 січня закону про всеукраїнський рефередум було "великим здобутком".

На цьому ми не завершуємо формування великого блоку законів, який стосується прямої демократії. Буквально вже цього тижня, максимум наступного, ми зберемо чергове засідання робочої групи з народовладдя, де буде презентуватися перший проєкт вже закону про місцевий референдум", - сказав Стефанчук.

За словами віцеспікера, документ будуть презентувати представники громадянського суспільства, які брали участь у підготовці цього законопроєкту.

Нагадаємо, 26 січня Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.

Раніше глава ВР Дмитро Разумков заявляв, що перший референдум в Україні може відбутися не раніше 2022 року.

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