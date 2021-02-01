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01 лютого 2021, 11:41 61

У Раді хочуть заслухати звіт Степанова щодо програми вакцинації

01 лютого 2021, 11:41 61
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Серед питань до голови МОЗ: ефективність та результати локдауну
Серед питань до голови МОЗ: ефективність та результати локдауну
Фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді хочуть заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо готовності програми вакцинації та результатів боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив перший замголови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Потрібно послухати пана Степанова на годині запитань до уряду. Щоб він нам прозвітував і щодо програми вакцинації у першу чергу. І щодо того, які все-таки результати були локдауну. Чи були досягнуті ті ціли, які ми ставили, коли обмежували діяльність у першу чергу малого бізнесу, креативних індустрій", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, стало відомо, коли Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу.

ВР Слуга народа МОЗ фракція Олександр Корнієнко

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