У Раді хочуть заслухати звіт Степанова щодо програми вакцинації

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив перший замголови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Потрібно послухати пана Степанова на годині запитань до уряду. Щоб він нам прозвітував і щодо програми вакцинації у першу чергу. І щодо того, які все-таки результати були локдауну. Чи були досягнуті ті ціли, які ми ставили, коли обмежували діяльність у першу чергу малого бізнесу, креативних індустрій", - заявив Корнієнко.