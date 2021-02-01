У Раді хочуть заслухати звіт Степанова щодо програми вакцинації
Серед питань до голови МОЗ: ефективність та результати локдауну
Серед питань до голови МОЗ: ефективність та результати локдауну
У Верховній Раді хочуть заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо готовності програми вакцинації та результатів боротьби з коронавірусом в Україні.
Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив перший замголови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.
Потрібно послухати пана Степанова на годині запитань до уряду. Щоб він нам прозвітував і щодо програми вакцинації у першу чергу. І щодо того, які все-таки результати були локдауну. Чи були досягнуті ті ціли, які ми ставили, коли обмежували діяльність у першу чергу малого бізнесу, креативних індустрій", - заявив Корнієнко.
Нагадаємо, стало відомо, коли Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу.
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