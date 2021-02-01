"Слуги" еще консультируются по поводу исключения Дубинского из фракции - Гетманцев

Депутаты от "Слуги народа" 1 февраля снова соберутся на заседание фракции

Депутаты от "Слуги народа" 1 февраля снова соберутся на заседание фракции

Фото: из открытых источников

Во фракции "Слуга народа" до сих пор продолжаются консультации по поводу исключения народного депутата Александра Дубинского, против которого были введены персональные санкции США.

Как сообщает Укринформ, об этом журналистам заявил председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает RegioNews.

По Дубинскому консультации продолжаются. Не знаю, будем ли мы сегодня определяться, или не будем определяться относительно него. Вопрос очень сложный. Он требует еще обсуждения", - сказал нардеп.

Он не исключает, что вопрос Александра Дубинского будет обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник вечером.

Насколько я знаю, есть вопросы просто анонсированные как кадровые. Наверное, там может быть и вопрос Дубинского, и вопрос Сольского (увольнение Николая Сольского с должности главы Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, - ред.)", - отметил Гетманцев.

Нардеп добавил, что информацией о количестве депутатов, которые проголосовали в мобильном приложении партии, и результатами этого голосования, владеет руководство фракции. Он также исключил возможность фальсификации результатов во время тайного голосования.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию "Axios" заявил, что народным депутатам, которые вмешивались в выборы в США, грозит уголовное дело и лишение мандатов.