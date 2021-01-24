Майбутній голова Черкаської ОДА Скічко розповів про пріоритети в своїй роботі

Олександр Скічко поделилися своїм баченням подальшого розвитку Черкаської області

Олександр Скічко поделилися своїм баченням подальшого розвитку Черкаської області

Фото з відкритих джерел

Олександр Скічко, кандидатуру якого Кабмін погодив на посаду голови Черкаської ОДА, розповів про своє бачення подальшого розвитку області та першочергові завдання на новій посаді.

Про це Скічко розповів в інтерв'ю виданню "Страна", пише RegioNews.

Одним з основних пріоритетів новий голова ОДА вважає розвиток і ремонт мережі доріг місцевого значення.

На жаль, Черкаси традиційно займали не найкращі місця в порядку розподілу фінансування на будівництво та ремонти доріг. Причин дуже багато. Я не звинувачую "папєрєдніков", так було і це факт. Нам вдалося дуже багато зробити у напрямку державних доріг у Черкаській області.



Вважаю, що потрібно продовжити цю тенденцію і зайнятися дорогами місцевого значення. Це один з моїх пріоритетів на посаді голови Черкаської області. І це пріоритет номер один, - вважає Скічко.

Другим пріоритетом Скічко вважає завершення реформи децентралізації, передачу комунального майна у громади, а також допомогу ОТГ.

Зараз дуже важливо проводити пояснювальну роботу і освітню. Багато організацій, що займаються навчанням місцевих рад. Їм потрібно допомагати в організації бюджетного планування, оптимізації. У дуже багатьох місцевих радах роздутий штат співробітників-родичів. Є ОТГ, у яких бюджет розвитку – 300 тисяч гривень, а зарплатний фонд апарату – більше 4 мільйонів гривень. Це треба змінювати, - наголосив Скічко.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.

Раніше повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

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