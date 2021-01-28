Зеленський хоче, щоб РНБО у лютому перевірило реформу "Укроборонпрому"
Президент України Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони (РНБО) у лютому розглянути питання реформування концерну "Укроборонпром".
Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.
Президент провів робочу нараду щодо реформування концерну і доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову підготувати та винести питання реформування "Укроборонпрому” на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.
Також під час наради голова "Укроборонпрому" Юрій Гусєв презентував дорожню карту реформування державного концерну, а також доповів про перші результати підготовки до створення холдингів.
Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах "Укроборонпрому", – сказав Зеленський.
Він також підтримав ідею збільшення частки підприємств держконцерну в державному оборонному замовленні на 2021 рік.
Нагадаємо, раніше Зеленський обіцяв збільшити наступного року держзамовлення для "Укроборонпрому".