Скічко розповів як буде формувати нову команду в Черкаській ОДА

Майбутній голова ОДА вважає, що в старій команді є кілька хороших професіоналів

Майбутній голова ОДА вважає, що в старій команді є кілька хороших професіоналів

Фото з відкритих джерел

Нардеп Олександр Скічко, якого Кабмін погодив на посаду голови Черкаської ОДА, розповів, за якими принципами він буде підбирати людей в свою команду для керівництва областю.

Про це Скічко розповів, изданию "Страна", пише RegioNews.

Скічко вважає, що керівником області повинен бути менеджер, який зможе консолідувати навколо себе команду фахівців і професіоналів у різних напрямках.

Область – це не тільки інфраструктура, це і сільське господарство, це екологія, це міні-держава. Немає людини, яка може розбиратися у всіх галузях. Є, звичайно, люди, які можуть відмінно говорити на всі ці теми, але не знати їх досконально, - поділився своїм баченням проблеми Скічко.

Майбутній голова ОДА також розповів, що не боїться брати у свою команду людей, які більш компетентні в окремих галузях, ніж він сам.

Я не боюся брати до себе в команду людей компетентніше себе в тій чи іншій сфері. Я визнаю, що можу багато чого не знати, - констатував Скічко.

Також майбутній голова ОДА повідомив, що продовжує пошук нових членів своєї команди, але готовий працювати і з тими, хто вже є в штаті ОДА і буде розділяти бачення Скічка щодо розвитку області.

Пошук (членів команди – ред.) триває. За моєю інформацією, в області вже працюють хороші заступники по медицині та фінансів, а далі будемо наповнювати штат. Моя мета – не прийти, всіх вигнати і завести свою команду. Я готовий працювати з тими, хто буде мати зі мною одні цілі та завдання, - підсумував Скічко.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.

Раніше повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

Скічко розповів про своє бачення подальшого розвитку області та першочергові завдання на новій посаді.

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