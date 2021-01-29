Зеленський розпорядився створити реєстр будинків для літніх людей

Інформація з реєстру буде доступна через портал "Дія"

Інформація з реєстру буде доступна через портал "Дія"

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги", яким Уряду пропонується провести перевірки і створити реєстр будинків для літніх людей в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Так, Кабінет Міністрів повинен забезпечити проведення перевірки додержання в будинках для літніх людей правил пожежної безпеки, державних санітарних і будівельних норм, у тому числі по доступності маломобільних груп населення.

Також Зеленський розпорядився забезпечити фактичне створення Реєстру постачальників і отримувачів соціальних послуг. Інформація з реєстру повинна бути доступна через державний портал "Дія".

Крім цього, Уряд повинен упродовж трьох місяців підготувати та внести на розгляд парламенту законопроєкти щодо вдосконалення системи соцпослуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський хоче впровадити реєстр будинків для літніх людей в Україні.