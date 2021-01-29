Александр Скичко назначен главой Черкасской облгосадминистрации
Указ №38 / 2021 «О назначении А.Скичко председателем Черкасской областной государственной администрации» обнародован на сайте президента.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт главы государства.
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.
Назначить СКИЧКО Александра Александровича председателем Черкасской областной государственной администрации, - говорится в указе.
Как сообщалось, Скичко рассказал как будет формировать новую команду в Черкасской ОГА.
Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.
Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.
Также Скичко рассказал о своем видении дальнейшего развития области и первоочередных задачах на новом посту.
Читайте также: Скичко Александр. Глава Черкасской областной государственной администрации. Досье.