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29 января 2021, 20:27 245

Александр Скичко назначен главой Черкасской облгосадминистрации

29 января 2021, 20:27 245
Читайте також українською мовою
Соответствующий указ подписал президент Зеленский
Соответствующий указ подписал президент Зеленский
Фото: Офис президента
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Указ №38 / 2021 «О назначении А.Скичко председателем Черкасской областной государственной администрации» обнародован на сайте президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт главы государства.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Назначить СКИЧКО Александра Александровича председателем Черкасской областной государственной администрации, - говорится в указе.

Как сообщалось, Скичко рассказал как будет формировать новую команду в Черкасской ОГА.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

Также Скичко рассказал о своем видении дальнейшего развития области и первоочередных задачах на новом посту.

Читайте также: Скичко Александр. Глава Черкасской областной государственной администрации. Досье.

назначение Владимир Зеленский президент Черкасская область ОГА глава Александр Скичко

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