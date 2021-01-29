Александр Скичко назначен главой Черкасской облгосадминистрации

Соответствующий указ подписал президент Зеленский

Соответствующий указ подписал президент Зеленский

Фото: Офис президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт главы государства.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Назначить СКИЧКО Александра Александровича председателем Черкасской областной государственной администрации, - говорится в указе.

Как сообщалось, Скичко рассказал как будет формировать новую команду в Черкасской ОГА.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Ранее сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

Также Скичко рассказал о своем видении дальнейшего развития области и первоочередных задачах на новом посту.

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