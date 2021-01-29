Президент змінив склад Нацради реформ: хто до неї увійшов

До складу ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренко

До складу ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренко

Офіс президента

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань, ввели заступників керівника Офісу президента Ігоря Жовкву та Юлію Свириденко, голову Національного банку України Кирила Шевченка та президента громадської організації "СЕО КЛУБ" Сергія Гайдайчука.

Також до складу ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренко, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенко та міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Крім того, з ради вивели колишнього міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба, колишнього міністра енергетики Ольгу Буславець, заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, колишнього в. о. міністра освіти Любомира Мандзій і колишнього главу НБУ Якова Смолія.

Нагадаємо, 26 січня Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум.