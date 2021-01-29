13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
17:19  29 січня
В Україні через негоду досі без електрики понад 350 населених пунктів: що кажуть у президента
18:28  29 січня
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 18:49 216

У Порошенка висунули в нардепи Марусю Звіробій, яка судиться з Зеленським

29 січня 2021, 18:49 216
Читайте также на русском языке
Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року
Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року
Фото: Радіо Свобода
Читайте также
на русском языке

Партія "Європейська солідарність" під час з’їзду офіційно висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидатом на довиборах у Верховну Раду у 87 окрузі (Івано-Франківська область).

Про це повідомляється в Telegram-каналі п’ятого президента України Петра Порошенка, передає RegioNews.

З’їзд партії "Європейської Солідарності" офіційно висуває кандидатом у Наддвірнянському районі Івано-Франківської області справжнього героя – Марусю Звіробій", - йдеться в повідомленні.

Також він звернувся до партій "Голос", "Батьківщина" і "Свобода", щоб ті підтримали її кандидатуру.

Нагадаємо, 5 серпня ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій. Федині і Звіробій інкримінується скоєння злочину по 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) та ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу. 29 липня Федині вручили обвинувальний акт по справі Зеленського.

Слідство вважає, що Федина у змові зі Звіробій 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівській кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського. У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

17 листопада Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича - його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області, замість нього обиратимуть нового нардепа.

Маруся Звіробій Івано-Франківськ Петро Порошенко Європейська солідарність Місцеві вибори З'їзд

Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у транспорті
28 січня 2021, 20:32
Мер Івано-Франківська Марцінків зібрав під ОДА мітинг проти тарифів
28 січня 2021, 16:13
Реанімація однієї із COVID-лікарень Івано-Франківська переповнена хворими
27 січня 2021, 20:14
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua