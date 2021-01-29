У Порошенка висунули в нардепи Марусю Звіробій, яка судиться з Зеленським

Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року

Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року

Фото: Радіо Свобода

Партія "Європейська солідарність" під час з’їзду офіційно висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидатом на довиборах у Верховну Раду у 87 окрузі (Івано-Франківська область).

Про це повідомляється в Telegram-каналі п’ятого президента України Петра Порошенка, передає RegioNews.

З’їзд партії "Європейської Солідарності" офіційно висуває кандидатом у Наддвірнянському районі Івано-Франківської області справжнього героя – Марусю Звіробій", - йдеться в повідомленні.

Також він звернувся до партій "Голос", "Батьківщина" і "Свобода", щоб ті підтримали її кандидатуру.

Нагадаємо, 5 серпня ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій. Федині і Звіробій інкримінується скоєння злочину по 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) та ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу. 29 липня Федині вручили обвинувальний акт по справі Зеленського.

Слідство вважає, що Федина у змові зі Звіробій 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівській кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського. У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

17 листопада Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича - його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області, замість нього обиратимуть нового нардепа.