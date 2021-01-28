Мер Івано-Франківська Марцінків зібрав під ОДА мітинг проти тарифів

Він закликав готуватися до акцій протесту проти "тарифного геноциду"

Він закликав готуватися до акцій протесту проти "тарифного геноциду"

Фото: Суспільне

28 січня в Івано-Франківську під будівлею ОДА місцеві мешканці протестували проти підвищення тарифів.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Відомо, що під стіни облдержадміністрації прийшли кілька сотень людей, вони тримали плакати з гаслами "Ні тарифному грабунку”, "Справедливу ціну на газ”, "Зупинимо тарифний геноцид”.

Перед мітингувальниками виступив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який заявив, що потрібно готуватися до системних акцій протесту проти "тарифного геноциду".

Ми розуміємо, що від газу та електрики залежить усе решта. Зрозуміло, тому й ціни зростуть. Те саме стосується й інших послуг. Тому важливо розпочати серію акцій по країні проти тарифного геноциду. Нам сьогодні потрібно сказати своє рішуче ні”, – сказав мер.

Також сьогодні Івано-Франківська міська рада проголосувала за звернення до Кабінету Міністрів з вимогою знизити ціну на газ до 4,49 гривні за кубометр для населення і теплогенеруючих компаній.

У випадку ігнорування свого звернення, депутати також обіцяють протестні акції.

Ми вимагаємо від Верховної Ради України в найкоротші терміни внести зміни до державного бюджету, забезпечивши показники фінансування житлово-комунальних субсидій для населення на рівні, не меншому за торішній”, - заявили депутати Івано-Франківської міської ради.

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