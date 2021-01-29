У Порошенко выдвинули в нардепы Марусю Зверобий, которая судится с Зеленским

Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года

Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года

Фото: Радио Свобода

Партия "Европейская солидарность" во время съезда официально выдвинула военную и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Зверобий, кандидатом на довыборах в Верховную Раду в 87 округе (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщается в Telegram-канале пятого президента Украины Петра Порошенко, передает RegioNews.

Съезд партии "Европейской Солидарности" официально выдвигает кандидатом в Наддвирнянському районе Ивано-Франковской области настоящего героя - Маруся Зверобой", - говорится в сообщении.

Также он обратился к партиям "Голос", "Батькивщина" и "Свобода", чтобы те поддержали ее кандидатуру.

Напомним, 5 августа ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой. Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса. 29 июля Федине вручили обвинительный акт по делу Зеленского.

Следствие считает, что Федина в сговоре со Зверобой 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "высказала устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

17 ноября Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа” Андрийовича - его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области, вместо него будут выбирать нового нардепа.