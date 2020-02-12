Федині загрожує до п'яти років в'язниці, - ДБР
Як інформує RegioNews, прокурорами Офісу Генпрокурора за дорученням Генпрокурора в приміщенні ДБР народному депутату повідомлено про підозру у погрозі вбивством Президента України, досконалої у зв'язку з його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України.
У разі доведення провини, нардепу загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.
Нагадаємо, на цьому тижні суд обрав запобіжний захід Марусі Звіробій, яка є другим фігурантом у справі про погрози Зеленському. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.
Восени торік, обговорюючи розмова Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.
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