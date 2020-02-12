18:10  12 лютого
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів від спецслужб РФ
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
16:39  12 лютого
Кабмін погодив нового губернатора Сумщини
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2020, 17:27

Федині загрожує до п'яти років в'язниці, - ДБР

Читайте также
на русском языке
12 лютого 2020, 17:27
Читайте также на русском языке
Нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського
Фото: Софія Федина
Нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського

Як інформує RegioNews, прокурорами Офісу Генпрокурора за дорученням Генпрокурора в приміщенні ДБР народному депутату повідомлено про підозру у погрозі вбивством Президента України, досконалої у зв'язку з його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини, нардепу загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, на цьому тижні суд обрав запобіжний захід Марусі Звіробій, яка є другим фігурантом у справі про погрози Зеленському. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Восени торік, обговорюючи розмова Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.


ДБР Володимир Зеленський Федина
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal Epic War Music! "The whole world is my arena"
10 лютого 2020, 10:58
Всі відео »
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досье »