Справа Зеленського: Федині вручили обвинувальний акт
Її звинувачують у погрозах на адресу глави держави
Її звинувачують у погрозах на адресу глави держави
Народному депутату від "Європейської Солідарності" Софії Федині вручили обвинувальний акт у справі про погрози президенту України
Цю інформацію сама Федина підтвердила в ефірі "Прямого", пише RegioNews.
Нагадаємо, народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про подозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.
Слідство вважає, що Федина була в змові і 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівської кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.
У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
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