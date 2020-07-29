Справа Зеленського: Федині вручили обвинувальний акт

Її звинувачують у погрозах на адресу глави держави

Її звинувачують у погрозах на адресу глави держави

Фото: 5.ua

Народному депутату від "Європейської Солідарності" Софії Федині вручили обвинувальний акт у справі про погрози президенту України

Цю інформацію сама Федина підтвердила в ефірі "Прямого", пише RegioNews.

Нагадаємо, народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про подозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

Слідство вважає, що Федина була в змові і 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівської кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.