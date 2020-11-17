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Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича
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17 листопада 2020, 17:15 6

Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича

17 листопада 2020, 17:15 6
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Його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області
Його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області
Фото: із відкритих джерел
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Верховна рада України припинила повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Зіновія Андрійовича.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

За це проголосували 306 парламентаріїв.

7 листопада стало відомо, що Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата у зв'язку із обранням його на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області.

На місцевих виборах за нього віддали голоси 62,24% виборців.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" складе мандат через перемогу на виборах в ОТГ.

ОТГ Івано-Франківськ Слуга народа Верховна Рада Місцеві вибори
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