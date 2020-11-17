Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича
Його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області
Його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області
Верховна рада України припинила повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Зіновія Андрійовича.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.
За це проголосували 306 парламентаріїв.
7 листопада стало відомо, що Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата у зв'язку із обранням його на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області.
На місцевих виборах за нього віддали голоси 62,24% виборців.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" складе мандат через перемогу на виборах в ОТГ.
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