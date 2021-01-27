Реанімація однієї із COVID-лікарень Івано-Франківська переповнена хворими

Лікарі стверджують, що захворюваність коронавірусом не йде на спад

Лікарі стверджують, що захворюваність коронавірусом не йде на спад

Фото: Суспільне

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні, яка приймає пацієнтів із коронавірусом, у реанімації вже немає місць.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на головного лікаря закладу Тараса Масляка, передає RegioNews.

Іде зростання захворюваності. От сьогодні було 25 хворих, позавчора - 8, а за весь минулий тиждень – 30. Ми бачимо, що вона (хвороба — ред.) не йде на зменшення. Лікарня завантажена на 70%. Хворі поступають тяжкі, запущені, вони лікуються вдома, в районах. В мене реанімаційне відділення запаковане. Там 11 людей лежить”, - розповів Масляк.

Він зазначив, що хворих до лікарні привозять з Надвірної та Коломиї, багато пацієнтів потребують кисневої терапії.

Проблем із киснем у лікарні немає, але в закладі все ж розширюють мережу для подачі медичного кисню.

В Івано-Франківську хворих з коронавірусом приймають дві лікарні: ЦМКЛ та міська клінічна лікарня №1. Загалом в області 26 медичних закладів надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині прикордонники масово хворіють на COVID-19.