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29 січня 2021, 17:15 151

Суд відмовився пом'якшувати запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

29 січня 2021, 17:15 151
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Ухвала оскарженню не підлягає
Ухвала оскарженню не підлягає
Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного колишньому голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Сьогодні, 29 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання захисника колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо зміни запобіжного заходу, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 20 січня суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Балоню.

Нагадаємо, 25 червня затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ, він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за ексглаву Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу. Також було внесено заставу за його підлеглого Сергія Шевченка. У той же день обидва підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов'язання.

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Андрій Балонь Кіровоградська область хабар суд ВАКС

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