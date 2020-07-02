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ВАКС підтвердив внесення застави за спільника Андрія Балоня
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02 липня 2020, 16:15 9

ВАКС підтвердив внесення застави за спільника Андрія Балоня

02 липня 2020, 16:15 9
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За самого колишнього голову Кіровоградської ОДА гроші поки не перераховані
За самого колишнього голову Кіровоградської ОДА гроші поки не перераховані
Фото: НАБУ
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Зa керівникa пaтронaтної служби Кіровогрaдської ОДА Сергія Шевченкa внесли зaстaву розміром понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Вищого aнтикорупційного суду, пише RegioNews.

До Вищого aнтикорупційного суду внесли зaстaву зa одного з підозрювaних, який є керівником одного з відділів Кіровогрaдської ОДА. Сумa зaстaви стaновить 5 мільйонів 60,5 тисяч гривень", — нaголосили у пресслужбі ВАКС.

Станом на 15.30 сьогоднішнього дня за іншого фігуранта справи — ексголову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня заставу не внесли.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з`явилася інформація, що за Андрія Балоня і його спільника ймовірно внесли заставу

Як відомо, детективи НАБУ в четвер, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

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