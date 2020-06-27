Суд взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня

Строк дії арешту - 60 діб з можливістю виходу під заставу

Строк дії арешту - 60 діб з можливістю виходу під заставу

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу САП.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора і детективів і застосував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави для підозрюваного голови ОДА в розмірі майже 10 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Його заарештували на два місяці з можливістю виходу на свободу, при внесенні застави в розмірі 10 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень та просить суд заарештувати його з заставою 12 млн гривень.

Нагадаємо, детективи НАБУ в четвер, 25 червня, затримали голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.