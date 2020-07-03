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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 13:42 6

За ексголову Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу

03 липня 2020, 13:42 6
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Також була внесена застава за його підлеглого
Також була внесена застава за його підлеглого
Фото: Facebook
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За колишнього керівника Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня внесли заставу у розмірі 10 млн 135 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews.

За інформацію пресслужби ВАКС, за підлеглого Балоня, керівника патронатної служби Сергій Шевченка, внесли заставу у розмірі 5 млн 670 тисяч гривень.

Зазначається, що після внесення застави Балоня та його заступника мають випустити з СІЗО.

Вони отримали особисте зобов'язання, повинні прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

суд ВАКС залог Балонь Андрій Кропивницький ОДА
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