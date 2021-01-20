12:16  20 січня
Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
16:00  20 січня
У Хмельницькій області звільнять більше тисячі працівників РДА
18:37  20 січня
На Донбасі - тиша, жодного обстрілу за добу
UA | RU
UA | RU
20 січня 2021, 21:49 66

Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

20 січня 2021, 21:49 66
Читайте также на русском языке
25 червня минулого року його затримали за підозрою в корупції
25 червня минулого року його затримали за підозрою в корупції
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

20 січня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу підозрюваному у хабарництві ексголові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

У середу, 20 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього голову Кіровоградської обласної державної адміністрації”, - йдеться в повідомленні.

Андрій Балонь зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою, не залишати територію України без дозволу слідчого, прокурора чи суду, повідомляти слідство про зміну свого місця проживання, а також утримуватися від спілкування з учасниками кримінального провадження.

Термін дії ухвали Антикорупційного суду - до 20 березня 2021 року включно.

Читайте також: Балонь Андрій. Ексголова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Досьє

Нагадаємо, 25 червня затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ, він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за ексглаву Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу. Також було внесено заставу за його підлеглого Сергія Шевченка. У той же день обидва підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов'язання.

суд ВАКС корупція ОДА Кіровоградська область Андрій Балонь
Прокуратура підтвердила фальшивість листування про викрадення людини в справі Микитася
20 січня 2021, 18:16
Суд про вилучення Ситника із реєстру як очільника НАБУ оголосив перерву до лютого
20 січня 2021, 17:40
Суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану в сепаратизмі Нелю Штепу
20 січня 2021, 17:37
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »