Суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

25 червня минулого року його затримали за підозрою в корупції

25 червня минулого року його затримали за підозрою в корупції

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

У середу, 20 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього голову Кіровоградської обласної державної адміністрації”, - йдеться в повідомленні.

Андрій Балонь зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою, не залишати територію України без дозволу слідчого, прокурора чи суду, повідомляти слідство про зміну свого місця проживання, а також утримуватися від спілкування з учасниками кримінального провадження.

Термін дії ухвали Антикорупційного суду - до 20 березня 2021 року включно.

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Нагадаємо, 25 червня затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ, він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за ексглаву Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу. Також було внесено заставу за його підлеглого Сергія Шевченка. У той же день обидва підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов'язання.