НАБУ затримало голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня
Детективи НАБУ у четвер, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він мав отримати від регіонального осередку одного з органів державної влади в області загалом 1,8 млн грн неправомірної вигоди
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Голову ОДА та його спільника, посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.
Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами.
Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передачі другого – у 250 тис. грн — їх викрито "на гарячому".
25 червня 2020 року детективи #НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва #САП...Опубліковано НАБУ Четвер, 25 червня 2020 р.
Раніше, у прес-службі СБУ в області підтвердили, що співробітники управління проводили обшуки разом з працівниками НАБУ в будинку, де живе Балонь та в приміщенні ОДА, однак деталей не повідомили.
Як відомо, сьогодні вдень, на засіданні уряду Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА. Про причини неочікуваної відставки не повідомлялося. Сам Балонь подію не коментував.
Зазначимо, після погодження відставки урядом Андрія Балоня остаточне рішення приймає голова держави.
Нагадаємо, Балоня призначили головою Кіровоградської ОДА в листопаді 2019 року.
Пропозицію очолити область Андрій Балонь отримав безпосередньо від президента Зеленського.
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