НАБУ затримало голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня

Балоня та ще одного посадовця Кіровоградської ОДА було викрито "на гарячому" при отриманні частини хабара у чверть мільйона гривень

Балоня та ще одного посадовця Кіровоградської ОДА було викрито "на гарячому" при отриманні частини хабара у чверть мільйона гривень

Фото: НАБУ

Детективи НАБУ у четвер, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він мав отримати від регіонального осередку одного з органів державної влади в області загалом 1,8 млн грн неправомірної вигоди

.