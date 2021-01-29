Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Його прийшли підтримати прихильники, але поки обходиться без протистоянь

Його прийшли підтримати прихильники, але поки обходиться без протистоянь

Фото: Дарина Коломієць, Суспільне

Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції у частині продовження строку тримання під вартою Андрія Антоненка - обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як пише RegioNews, про це у коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

"Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Це в частині продовження строку тримання під вартою", - сказала Геведзе.

Як повідомили у Telegram-каналі PavlovskyNews, його прийшли підтримати прихильники, але поки обходиться без протистоянь.

Наголошується, що правоохоронці посилено охороняють будівлю. До поточного моменту особливих подій не було. Раніше судові засідання супроводжувалися протистояннями з поліцією.

Нагадаємо, 19 січня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.