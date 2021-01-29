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29 січня 2021, 16:50 187

Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

29 січня 2021, 16:50 187
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Його прийшли підтримати прихильники, але поки обходиться без протистоянь
Його прийшли підтримати прихильники, але поки обходиться без протистоянь
Фото: Дарина Коломієць, Суспільне
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Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції у частині продовження строку тримання під вартою Андрія Антоненка - обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як пише RegioNews, про це у коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

"Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Це в частині продовження строку тримання під вартою", - сказала Геведзе.

Як повідомили у Telegram-каналі PavlovskyNews, його прийшли підтримати прихильники, але поки обходиться без протистоянь.

Наголошується, що правоохоронці посилено охороняють будівлю. До поточного моменту особливих подій не було. Раніше судові засідання супроводжувалися протистояннями з поліцією.

Нагадаємо, 19 січня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

суд Павло Шеремет убивство поліція Антоненко

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