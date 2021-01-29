Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою
Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції у частині продовження строку тримання під вартою Андрія Антоненка - обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як пише RegioNews, про це у коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.
"Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Це в частині продовження строку тримання під вартою", - сказала Геведзе.
Як повідомили у Telegram-каналі PavlovskyNews, його прийшли підтримати прихильники, але поки обходиться без протистоянь.
Наголошується, що правоохоронці посилено охороняють будівлю. До поточного моменту особливих подій не було. Раніше судові засідання супроводжувалися протистояннями з поліцією.
Нагадаємо, 19 січня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.