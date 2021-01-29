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29 января 2021, 17:15 140

Суд отказался смягчать меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

29 января 2021, 17:15 140
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Постановление обжалованию не подлежит
Постановление обжалованию не подлежит
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения бывшему председателю Кировоградской ОГА Андрею Балоню.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВАКС.

Сегодня, 29 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство защитника бывшего главы Кировоградской областной государственной администрации относительно изменения меры пресечения, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 20 января суд продлил на 2 месяца меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню.

Напомним 25 июня задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ, он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного Сергея Шевченко. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.

Читайте также: Андрей Балонь. Экс-глава Кировоградской областной государственной администрации. Досье

Андрей Балонь Кировоградская область взятка суд ВАКС

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