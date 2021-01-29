Суд отказался смягчать меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

Постановление обжалованию не подлежит

Постановление обжалованию не подлежит

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВАКС.

Сегодня, 29 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство защитника бывшего главы Кировоградской областной государственной администрации относительно изменения меры пресечения, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 20 января суд продлил на 2 месяца меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню.

Напомним 25 июня задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ, он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного Сергея Шевченко. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.

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