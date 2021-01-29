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29 січня 2021, 15:10 171

У Полтаві затримали ексчиновника за підозрою в хабарництві

29 січня 2021, 15:10 171
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні СБУ затримала колишнього начальника одного з відділів Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, підозрюючи в хабарництві.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Олег Синєгубов повідомив, що затриманий відповідав за напрямок земельний та біоресурсів, природньо-заповідні фонди, але з роботою не справлявся і був звільнений. Але продовжив протиправні дії.

Немає різниці, у якому підрозділі чи на якій посаді в ОДА працює той чи інший співробітник, якщо він нечистий на руку, якщо не демонструє ефективність, ми його звільняємо. Про це я попереджав усіх від самого початку, - написав голова ОДА.

Офіційної інформації від СБУ поки немає.

Як повідомлялося, СБУ викрила, що на Сумщині злочинці викачали з державного нафтопроводу нафти на 20 млн.

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