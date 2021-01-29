Люди нас не зрозуміють: Разумков пояснив, чому не проголосував за Вітренка

У заяві спікера побачили старт його президентської кампанії

У заяві спікера побачили старт його президентської кампанії

Фото: із відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не голосував за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики через його багатомільйонні премії та тарифну політику.

Про це він сказав під час брифінгу у Верховній Раді, передає RegioNews.

І першого разу я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я висловлював, це пов'язано в першу чергу було з преміями, і багато хто з народних депутатів, у тому числі, і я говорили про те, що сьогодні важко державі", - заявив спікер.

Він стверджує, що підвищення цін на тарифи б’є в першу чергу не по Вітренку чи депутатах, а по найменш захищених верствах населення.

І коли вони чують, що хтось із чиновників або майбутніх чиновників отримує премії мільйонні або десятки мільйонів і навіть більше сотні мільйонів, то я, думаю, що люди нас не зрозуміють. Я розумію, що є бізнес, а є державна посада і державницька позиція, і поєднувати їх не досить правильно і не досить ефективно", - додав Разумков.

Як повідомляє Telegram-канал ЗеРада, в Офісі президента сильно напружилися, і вважають заяви Разумкова публічним стартом президентської кампанії.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

Водночас Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра.