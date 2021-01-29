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29 января 2021, 16:01 152

Люди нас не поймут: Разумков объяснил, почему не проголосовал за Витренко

29 января 2021, 16:01 152
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В заявлении спикера увидели старт его президентской кампании
В заявлении спикера увидели старт его президентской кампании
Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не голосовал за назначение Юрия Витренко министром энергетики из-за его многомиллионных премий и тарифной политики.

Об этом он сказал во время брифинга в Верховной Раде, передает RegioNews.

И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь было с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том, что сегодня трудно государству", - заявил спикер.

Он утверждает, что повышение цен на тарифы бьет в первую очередь не по Витренко или депутатах, а по наименее защищенных слоях населения.

И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то я думаю, что люди нас не поймут. Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция, и сочетать их недостаточно правильно и недостаточно эффективно", - добавил Разумков.

Как сообщает Telegram-канал ЗеРада, в Офисе президента сильно напряглись, и считают заявления Разумкова публичным стартом президентской кампании.

Напомним, 28 января Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Одновременно Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.

Дмитрий Разумков Юрий Витренко спикер Верховная Рада голосование Министерство энергетика

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