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27 січня 2021, 12:14 358

На Сумщині на хабарі спіймали заступника голови ОТГ

27 січня 2021, 12:14 358
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Гроші чоловік вимагав від підприємця за видачу дозволу на розміщення реклами
Гроші чоловік вимагав від підприємця за видачу дозволу на розміщення реклами
Фото: Нацполіція
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Поліцейські Сумщини затримали на хабарі у власному кабінеті заступника голови однієї з об’єднаних територіальних громад Роменського району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

2000 доларів неправомірної вигоди вимагав та отримав заступник голови однієї з об’єднаних територіальних громад Роменського району. За цю суму посадовець повинен був посприяти в отриманні дозволу на розміщення зовнішньої реклами - біл-бордів", - повідомили правоохоронці.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали поліцейських, які вимагали 250 тисяч неіснуючого боргу.

поліція хабар ОТГ корупція Сумська область
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