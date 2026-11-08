РФ за тиждень випустила по Україні 115 ракет і понад 3000 дронів, – Зеленський

Ілюстрація: Armyinform

Росія продовжує масовані атаки на українські міста та громади. Лише за цей тиждень російські війська застосували 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб та понад 3000 ударних безпілотників

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, російські удари є комбінованими, а значну частину ракет становить балістика. При цьому чимало боєприпасів були виготовлені безпосередньо цього року.

Зеленський наголосив, що Україна постійно передає міжнародним партнерам інформацію про російські підприємства, залучені до виробництва балістичних ракет.

Також президент нагадав, що в жовтні Україна запровадила масштабні санкційні пакети проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російського військового виробництва.

Він підкреслив важливість синхронізації цих обмежень із Європою та країнами "Групи семи".

"Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах", – зазначив глава держави.

Зеленський також висловив сподівання на потужний 22-й пакет санкцій Європейського Союзу та подякував партнерам, які допомагають Україні.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські війська випустили по Україні 164 ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed і "Гербера", а також три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Зафіксовано влучання на 23 локаціях.