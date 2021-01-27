13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 12:01 36

Тимошенко підтвердила своє листування з Єрмаком

27 січня 2021, 12:01 36
Читайте также на русском языке
Пояснює, що "використовує всі можливості для зміни ситуації в країні"
Пояснює, що "використовує всі можливості для зміни ситуації в країні"
Фото ba.org.ua
Читайте также
на русском языке

Юлія Тимошенко розповіла, що спілкується з владою "для переорієнтації влади на роботу для країни".

Про це лідер "Батьківщини" розповіла на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Тимошенко заявила, що спілкується з владою для того, щоб переорієнтувати її на роботу для країни і підтвердила свою переписку з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком

Я буду говорити з усіма чиновниками без винятку, в тому числі і при владі, для того, щоб змінити ситуацію, - сказала Юлія Тимошенко.

Тимошенко уточнила, що буде використовувати всі можливості для зміни стратегії держави. За її словами, зараз Україна віддає ресурси, можливості, землю і фінанси глобальним фінансовим спекулянтам, а в країні залишаються тільки борги і злидні.

Як повідомлялося вчора, журналісти спіймали Тимошенко і Єрмака за цікавою листуванням. Вона запросила його прийти в гості в будь-який зручний день.

Андрій Єрмак Офіс президента опозиція скандал Юлія Тимошенко
Дубінський впевнений, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили (ВІДЕО)
26 січня 2021, 13:49
Тарифні протести: під Офісом Зеленського вимагають зниження цін на комуналку
25 січня 2021, 14:25
В Офісі президента підтвердили причетність Нескоромного до замовного вбивства начальника главку СБУ
24 січня 2021, 15:37
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »