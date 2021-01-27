Тимошенко підтвердила своє листування з Єрмаком

Пояснює, що "використовує всі можливості для зміни ситуації в країні"

Пояснює, що "використовує всі можливості для зміни ситуації в країні"

Фото ba.org.ua

Юлія Тимошенко розповіла, що спілкується з владою "для переорієнтації влади на роботу для країни".

Про це лідер "Батьківщини" розповіла на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Тимошенко заявила, що спілкується з владою для того, щоб переорієнтувати її на роботу для країни і підтвердила свою переписку з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком

Я буду говорити з усіма чиновниками без винятку, в тому числі і при владі, для того, щоб змінити ситуацію, - сказала Юлія Тимошенко.

Тимошенко уточнила, що буде використовувати всі можливості для зміни стратегії держави. За її словами, зараз Україна віддає ресурси, можливості, землю і фінанси глобальним фінансовим спекулянтам, а в країні залишаються тільки борги і злидні.

Як повідомлялося вчора, журналісти спіймали Тимошенко і Єрмака за цікавою листуванням. Вона запросила його прийти в гості в будь-який зручний день.