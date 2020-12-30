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30 грудня 2020, 16:15 69

У міськраді Харкова пояснили, коли звернуться до ВР щодо виборів мера

30 грудня 2020, 16:15 69
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Звернення мали направити упродовж двох тижнів, але обіцяють це зробити в останній день
Звернення мали направити упродовж двох тижнів, але обіцяють це зробити в останній день
Фото: із відкритих джерел
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У четвер, 31 грудня міська рада Харкова звернеться до Верховної Ради з приводу призначення позачергових виборів міського голови.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на секретаря міської ради Ігоря Терехова, передає RegioNews.

Сьогодні юристи готують відповідне звернення, у нас є 15 днів по закону. Завтра я підпишу відповідне звернення, і воно буде направлене до Верховної Ради. 15-й день завтра", — розповів Терехов.

Він не став відповідати на запитання, чи буде висуватися на посаду мера міста.

Коли будуть призначені вибори, тоді ви побачите все, хто буде висуватися, як, коли", - заявив він.

Також Терехов відповідаючи на запитання журналістів про те, чи підтримує він ідею проведення виборів якнайшвидше, сказав, що виступає, щоб це було відповідно до закону.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

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