Верховна Рада отримала подання про призначення виборів мера Харкова

Профільний Комітет Верховної Ради отримав лист від міськради Харкова 20 січня

Профільний Комітет Верховної Ради отримав лист від міськради Харкова 20 січня

Фото: із відкритих джерел

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування отримав подання від секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів мера міста.

Про це повідомляє видання Kharkiv Today із посиланням на помічницю голови підкомітету Ради з питань адміністративно-територіального устрою, народного депутата Віталія Безгіна Олену Тімофті, передає RegioNews.



За її словами, подання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова під номером 08-12/36/25/2-20 надійшло до підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою в середу, 20 січня.

Поки що не відомо, чи буде це питання включене в порядок денний найближчого засідання підкомітету чи комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у поліції планують перевірити електронний підпис Кернеса: підозрюють підробку. Однак Харківська міська рада спростувала інформацію про "підробку" електронного підпису Кернеса.

Раніше RegioNews писав про те, що померлий харківський градоначальник залишив після себе в місті цілу власну команду, але не підготував конкретного спадкоємця. Тому битва в "першій столиці" за головне крісло обіцяє стати важкою, тривалою і з багатьма невідомими.

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