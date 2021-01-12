Харківська міська рада спростувала інформацію про "підробку" електронного підпису Кернеса

Цифровий підпис підробити неможливо, вважають у раді

Цифровий підпис підробити неможливо, вважають у раді

Фото: city.kharkov.ua

У Харківській міській раді заявили, що електронно-цифровий підпис колишнього міського голови Харкова неможливо підробити, а сама рада працює виключно в рамках українського законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Так, у мерії обурилися тим, що у ЗМІ опублікували інформацію щодо початку розслідування про можливу підробку підпису Кернеса.

Чимало ЗМІ пишуть про це, як про доконаний факт, абсолютно забуваючи вказати, що правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутаток Харківської міської ради, якій, з незрозумілих нам причин, раптом здалося, що підпис Геннадія Кернеса під поданням Ігоря Терехова на посаду секретаря міськради був підроблений. Уточнимо: "підроблений" цифровий підпис, що в принципі неможливо", - зазначають у пресслужбі.

Харківська міська рада заявляє, що працює виключно в рамках українського законодавства, яке не тільки дозволяє, але й стимулює використання електронного документообігу.

Також зазначимо, що подібні вкидання, які ми бачимо з боку окремих депутатів міськради та деяких творців мертвонароджених політичних проєктів, є нічим іншим, як спробою дискредитувати міську владу Харкова", - додали у раді.

Раніше повідомлялось, що у поліції планують перевірити електронний підпис Кернеса: підозрюють підробку.